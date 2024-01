Combat royal : Le roi Modou Lô poursuit sa razzia à Pikine, Boy Niang 2 vaincu !

Après sa victoire éclair contre Ama Baldé en novembre 2023, Modou Lô, l’actuel roi des arènes, a remis sa couronne en jeu ce lundi 1er janvier 2024. Le roi Xaragne Lô affrontait Boy Niang 2 à l'arène nationale de Pikine. Annoncé favori, le leader l’écurie Rock Energie, a finalement confirmé les attentes en s'imposant face à Boy Niang 2 (14 victoires et 4 défaites en 18 combats.) La hiérarchie est respectée, Boy Niang connaît un troisième revers face à des poids lourds (Lac 2, Tapha et Modou Lô.) Tout est à refaire pour le pikinois qui a encore des paliers à franchir pour tutoyer les « VIP » de la lutte.



Cette victoire de Xaragne Lô lui permet de valider sa 8eme victoire sur des lutteurs pikinois contre qui il n’a jamais perdu le moindre combat. Il s’agit d’une grosse désillusion pour le fils De Gaule qui voit le titre de roi des arènes lui échapper après avoir remporté une victoire sur Balla Gaye 2, il y a un an jour pour jour, le 1er janvier 2023. C'est un nouveau chapitre qui s'écrit dans l'histoire de la lutte sénégalaise, avec Modou Lô comme acteur principal et détenteur de la couronne royale depuis 2019.

Source : https://www.jotaay.net/Combat-royal-Le-roi-Modou-L...