Commémoration rencontre entre Serigne Saliou et Serigne Béthio: Sous le signe de la communion Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Avril 2022 à 22:39 | | 0 commentaire(s)| Dans un contexte économique difficile, le 17 avril sera fêté comme à l'accoutumée à Medinatoul Salam, pour commémorer la rencontre entre Serigne Saliou et Cheikh Bethio Thioune. A 48h de l'événement, l'ambiance est déjà au rendez-vous avec l'arrivée des bœufs, des chameaux et des moutons. Un appel solennel a été lancé par les Thiantacounes à l'endroit de la communauté musulmane et chrétienne, à venir participer à cette belle fête, qui sera un moment de prière et de communion des cœurs, selon le porte-parole des Thiantacounes.



