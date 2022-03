Comment Barkhane envisage son redéploiement au Niger

À quelques jours ou semaines du vote à l'Assemblée nigérienne de l'accord de coopération militaire entre l'armée nigérienne et Barkhane, l'armée française se prépare. Depuis le 1er mars, le colonel Hervé Pierre, nouveau commandant qui coordonnera le retrait de Barkhane du Mali, s'est installé à Niamey, avec son staff. « C'est une manœuvre logistique et opérationnelle, bien sûr. Et c'est une manœuvre, évidemment, extrêmement complexe », affirme cet ancien des opérations Licorne, Serval et Sangaris.



Tout en se préparant pour ce redéploiement, les moyens aériens de Barkhane continuent d'effectuer des reconnaissances. Des frappes ont même eu lieu, il y a 48h. « Une quinzaine de GAT [Groupes armés terroristes ndlr] ont été neutralisés, selon le haut-gradé. Donc finalement, nous avons des hommes qui sont engagés dans le cadre de l'Almahaou aux côtés des forces armées nigériennes et qui combattent tous les jours. » (RFI)



Source : https://www.impact.sn/Comment-Barkhane-envisage-so...