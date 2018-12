Comment Piloter son drone avec son Smartphone

Piloter son drone avec son Smartphone, comment ça fonctionne ?

Véritables petits bijoux de haute technologie, les drones peuvent être associés à une application Android pour pouvoir fonctionner et voler, rouler ou nager, selon leur principale fonction. Que votre modèle soit doté d’une caméra vidéo ou d’un capteur de photos, il est alors connecté à votre téléphone tout aussi intelligent, votre Smartphone, permettant alors d’enregistrer en direct et en temps réel les différentes prises de vues et d’images qu’il réalise.



Si piloter son drone avec son Smartphone est désormais courant, cela peut aussi se faire à l’aide d’une tablette. Toutefois, l’un des plus grands avantages que votre téléphone intelligent offre réside dans le fait que sa taille le rend plus facile à manipuler et facilite de surcroît le pilotage. Autres fonctions qui font d’un téléphone intelligent une télécommande privilégiée pour piloter un drone : ses sous-menus multiplient ses fonctions et les possibilités sont pratiquement illimitées. Malgré tout, le petit hic reste que la qualité de votre pilotage repose particulièrement sur la taille de l’écran de votre téléphone, le contrôle de votre drone se faisant alors tactilement. De plus, plus réactif votre téléphone intelligent sera, plus grand sera le plaisir procuré lors du pilotage.







Téléchargez votre application mobile pour piloter votre drone

Afin de vous procurer le logiciel pour piloter votre drone, il suffit de vous connecter à votre store préférée : Google Play, Windows Store et Apple Store. Certains sites proposent également des applications compatibles Android, IOS pour iPhone et iPad ou encore pour Windows phone. Pour les amateurs de système dernier cri, découvrez également les applications qui permettent de contrôler votre engin volant ou robot terrestre ou aquatique de manière intuitive ou encore de visionner en direct les vidéos. D’autres sites encore proposent même les meilleures applications pour mobile et tablette, proposées par les constructeurs de drones.



Conseils pour mieux piloter votre drone avec votre téléphone

Votre drone est connecté en Wi-Fi ou en Bluetooth à votre téléphone intelligent. L’un des points importants à retenir concernant ce type d’appareil est le fait que sa batterie possède généralement un faible niveau de vie. Ainsi, il faut en moyenne 5 à 20 minutes pour la recharger. Par ailleurs, certaines applications présentent une interface adaptée aux débutants qui jouiront néanmoins d’un pilotage de pro. Sinon, grâce à la présence d’une fonction « retour maison », certaines applis permettent à votre appareil de faire automatiquement demi-tour, où qu’il soit. Cette option est particulièrement intéressante en cas d’égarement.