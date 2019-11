Comment cuire ses légumes pour en garder tous ses bienfaits ?

Cuir des légumes leur fait perdre beaucoup de leurs vitamines. Alors quelle cuisson adopter pour garder un maximum des vitamines des légumes ?



A la vapeur : la meilleure façon de cuire les légumes



La chaleur détruit les vitamines fragiles de façon proportionnelle au temps de cuisson et à l'élévation de la température. La cuisson rapide à la vapeur, dans un panier-vapeur (pour éviter la dissolution des minéraux dans l'eau) est la meilleure méthode pour garder les qualités nutritionnelles des légumes. C'est également le mode de cuisson qui protège le mieux la saveur exacte des aliments.



Remarque : La cuisson à la vapeur préserve la saveur et les minéraux mais entraîne une petite perte de vitamine C. Cette cuisson pour les vitamines peut être optimisée en réduisant le temps de cuisson et en mangeant les légumes encore croquants. Il vaut mieux aussi les couper en morceaux après cuisson.



Cuisson à l’étouffée



Mode de cuisson sans eau ni ajout de matière grasse, la cuisson à l’étouffée est la méthode de nos grands-mères. On ne doit pas dépasser les 90 °C pour garder la saveur et le craquant des légumes.















Yolande Jakin