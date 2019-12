"Comment faire pour qu'il me présente à ses parents"

Bonjour Fleur,

Je suis en couple avec un homme depuis 5 ans. Tout se passe très bien mais il refuse toujours de me présenter à sa famille. Je connais juste son cousin et quelques amis. Pourtant toute ma famille l’a adopté. Et il m’a même signifié qu’il se sentait très bien face celle-ci. Je ne veux pas lui forcer la main mais pourquoi il refuse de me présenter à sa famille.

Merci!



Réponse de Fleur,

C’est tellement frustrant lorsque les choses ne son pas équilibrées dans une relation. On parle normalement de partage, la réciprocité. Parlez avec lui pour qu’il comprenne son attitude. Il doit se mettre à votre place et ressentir ce que vous ressentez mais hélas, ce n’est pas le cas. Ne le faites surtout pas de manière violente.