Comment gagner au casino : focus sur les machines à sous et les jeux de table

Les jeux de hasard qui se déroulent dans les casinos attirent de nombreuses personnes à travers le monde entier. S’il est vrai que ces jeux sont fort attrayants, il importe de mettre au point des stratégies particulières pour en ressortir gagnant. En effet, les jeux les plus prisés comme le poker, le Black jack ou la roulette sont risqués surtout pour des joueurs inexpérimentés dans le domaine. Si vous ne connaissez pas les réflexes utiles à avoir, vous pouvez facilement perdre votre mise. Découvrez-les ici dans la suite de cet article.

Quelle est la stratégie à adopter pour les machines à sous ?



Vous le savez, la chance est aléatoire. Dans le monde du casino, la probabilité de gagner aux machines à sous s’apparente quelque peu à de la chance. À ce titre, pour gagner, plutôt que de réfléchir à une stratégie particulière, il vous suffit d’employer certaines astuces.Pour favoriser votre chance sur les meilleurs sites , vous devez :• Choisir les machines disposant d’un petit jackpot ;• Privilégier les machines avec un taux de retour de 95% minimum ;• Jeter votre dévolu sur des machines progressives.

Prenez des renseignements sur les taux de redistribution appliqués



Le taux de redistribution est l’outil de base pour faire des choix réfléchis. Il s’agit de la valeur relative au pourcentage d’argent qui est utilisé durant le jeu et confié à chaque joueur. S’il s’avère que le taux de retour est de 95 pour chaque machine, vous devez également prendre le soin de collecter les informations concernant le taux de reversement de chacun des jeux.

Si vous faites le choix de jouer en ligne, prenez le soin de vous assurer que cette option vous est réellement proposée. Ce contrôle vous rassure quant à la transparence du casino.

Exercez-vous sur la version démo

Pour réussir, vous devez vous entraîner. Il ne faut pas que vous vous précipitiez. Il est indispensable que vous maîtrisiez la machine sur laquelle vous envisagez de jouer avec de l’argent réel. Pour ce faire, vous devez vous entraîner sur la démo.

Par ailleurs, plusieurs plateformes proposent à leurs clients d’en apprendre assez sur leurs différentes machines avant de penser à investir. Ces tours gratuits sont souvent proposés sous la forme de bonus. Les meilleurs bonus sont donnés aux joueurs peu après leur premier dépôt.



Instruisez-vous sur les différents genres de machines à sous



Il existe plusieurs genres de machines de sous. Retrouvez ci-dessous les différentes catégories ainsi que leurs particularités.

Les machines à sous-classiques Les machines à sous-classiques comportent une ligne et trois rouleaux. Ils sont recommandés pour les personnes qui aiment les vieilles machines à sous. Les différents symboles sur ces machines sont : des fruits, le chiffre 7 et le mot Bar.



Les machines à sous-multilignes Les machines à sous ont cinq rouleaux. Le nombre des symboles et de combinaisons est aussi plus élevé. Vous avez plus de chances de gagner avec ce type de machines.



Les machines à sous-vidéo Les machines à sous vidéos fonctionnent de la même manière que les machines multilignes à quelques exceptions près. Les machines à sous-vidéos ont des thèmes assez travaillés. Avec ce type de machines, sur les mini-jeux, vous avez des bonus.



Les machines à sous progressives Les machines à sous progressives sont assez appréciées. Elles permettent d’obtenir beaucoup de gains. Ces machines particulières fonctionnent sur un réseau assez surveillé par les éditeurs de jeux.



Quelles sont les règles pour gagner aux jeux de table ?



Les jeux de table sont populaires et assez appréciés dans les casinos. À titre d’exemple, le Baccara, la roulette, le poker ou encore le Blackjack sont au top des tendances. Avec ces jeux, les taux de reversement sont meilleurs. Vous avez 97% pour la roulette, 98,5 % pour le Baccara et 99% pour le Blackjack.



Avec la roulette, vous pouvez utiliser la Martingale pour gagner. Choisissez la roulette européenne plutôt que celle américaine. En effet, la roulette américaine dispose d’une case de plus. Cette case réduit vos chances de gagner.



En ce qui concerne le Black jack, pour augmenter vos chances, prenez une pause un instant dès que vous arrivez sur le nombre 17 ou 18. Ensuite, prenez vos décisions en fonction des cartes que vous avez en main et des cartes que le croupier a tirées. Cette tactique vous permet de réduire l’avantage maison à moins de 1.

En somme, pour gagner aux jeux de table, vous devez être concentrés et essayer d’anticiper chaque action.





