Comment réduire l'empreinte carbone du numérique en France ? Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Janvier 2021 à 10:00

Maîtriser l’empreinte carbone et les émissions de gaz à effets de serre du secteur numérique, voilà sur quoi travaille la chambre haute du Parlement en ce débu...





Source : Depuis quelques jours, le Sénat examine une proposition de loi qui s’attaque aux impacts environnementaux du numérique. L’arrivée de la 5G, et son débit dix fois plus rapide, abonde en ce sens : il faut maîtriser la consommation énergétique des centres de données et des réseaux qui devrait augmenter de 75% d'ici 2040.Source : https://www.podcastjournal.net/Comment-reduire-l-e...

