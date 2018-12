Comment réussir la déco de son sapin de noël ?

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Décembre 2018 à 06:54 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir acheté votre sapin de Noël, il faut le décorer…Voici nos astuces pour réussir une décoration originale.

Il faut définir un style ou un thème de couleur avant de commencer la décoration, cela dépendra de votre style ou de l’ambiance que vous voulez, pas plus de trois nuances.

- On installe la guirlande lumineuse en premier sur le sapin. Pour mettre en valeur votre arbre, choisissez une guirlande lumineuse à petites lumières. Choisissez les couleurs en fonction de votre thème.

- On accroche les guirlandes décoratives, puis les boules de Noël. Toujours commencer par les imposantes, puis celles de taille moyenne et les plus petites. Répartissez-les bien sur l’ensemble de l’arbre.

- On décore le pied du sapin soit avec des cadeaux, avec un tissu de couleur…

afriquefemme.com

