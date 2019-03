Comment savoir si une image qui circule en ligne est un fake ? Sur le web et les réseaux sociaux, vous avez vu une image et vous doutez de son authenticité. Voici quelques détails à vérifier pour s'en assurer.

Repérer les premiers éléments de doute

Il est souvent possible d’identifier une fausse image simplement en l’observant, ou en s’intéressant au contexte dans lequel elle a été publiée.



Qui a publié l’image ? Sur quel site ? Depuis où ?

La première chose à faire avant de partager une photo (ou une information de manière générale), c’est de se demander qui l’a mise en ligne. Le fait qu’un compte soit certifié ou détenu par une personnalité n’indique pas nécessairement que l’image soit vraie. En revanche, si elle a été publiée par un compte créé une heure avant, vous pouvez légitimement douter. Comment savoir si une image est vraie ? // Source : Wocintech



Enfin, regardez si possible d’où a été publiée l’image. Sur Twitter, cette information apparaît parfois en bas des tweets, juste sous le texte. Vous pouvez aussi faire une recherche par localisation pour voir si d’autres images de l’événement, prises sous un autre angle, circulent.



Sur Twitter, il suffit de se rendre sur le moteur de recherche avancé via ce lien. Vous pouvez en bas renseigner un lieu ou une date. Numerama



Comment voir à l’œil nu si c’est un faux ?

Parfois, il suffit de s’attarder deux minutes sur une image pour voir si elle est fausse. Prenons l’exemple d’une capture d’écran d’un tweet. Numerama



S’il s’agit de la capture écran d’un site, vérifiez si l’interface est similaire. S’il s’agit d’un écran de smartphone du même type ou modèle que le votre, prenez votre smartphone et regardez si vous avez les mêmes informations au même endroit : est-ce que l’heure est affichée de la même façon ? Est-ce que les bulles de conversation ont la même forme ? Les couleurs sont-elles similaires ?



N’hésitez pas aussi à zoomer sur l’image : si vous remarquez qu’elle est très pixellisée à certains endroits et pas à d’autres, c’est une bonne raison pour être méfiant.



Est-ce crédible ?

Vous pouvez aussi vous demander si l’image est crédible. Par exemple, on voit ici une photo de Paris avec des arbres roses. C’est joli, certes, mais les couleurs sont trop vives pour que ce soit réaliste – et on peut le voir même sans jamais être allé à Paris.



Ces images sont d’ailleurs un parfait exemple de ce que le zoom permet. En zoomant sur les pieds de passants à gauche, on remarque que leurs chaussures ont disparu. Il s’agit donc bien d’un montage. Numerama



Faire une recherche inversée

Pour faire une recherche inversée, vous n’avez besoin ni de logiciel, ni de compétences techniques. Prenons un exemple : vous lisez notre article sur la dernière bande-annonce de Détective Pikachu, dans lequel on explique qu’Evoli est de retour. Vous doutez de cette information.



La première option consiste à faire un clic droit avec votre souris sur l’image et de cliquer sur « copier l’adresse du lien ». Numerama Numerama



Rendez-vous sur la recherche par images Google. Là, sélectionnez l’onglet « importer une image », puis « choisir un fichier ». Sélectionnez votre image d’Evoli, cliquez sur « ouvrir ». Numerama Numerama Numerama



Si plusieurs médias sérieux ont partagé la même image, elle est probablement vraie. À l’inverse, si vous ne la voyez que sur des sites obscurs ou sur des articles de presse d’il y a quelques années : méfiance. Même si ce n’est pas un montage, cela peut signifier que la photo a peut-être été sortie de son contexte — cela arrive souvent lors de manifestations.



Par ailleurs, la méthode peut vous permettre de tomber sur des articles de débunking sur la photo concernée.



Analyser les données d’une image

La méthode de la recherche inversée est la plus simple, mais ce n’est pas la seule pour chercher des informations sur une image. La seconde option est de vous renseigner sur les métadonnées de l’image. Les métadonnées sont des informations cachées, contenues dans le fichier d’une photo. Si elles sont renseignées on peut y trouver la date, le type de matériel utilisé pour la prendre, les réglages utilisés, ou encore la localisation GPS.



Où trouver les métadonnées ?

Pour obtenir ces métadonnées, que l’on appelle aussi données EXIF, il existe plusieurs méthodes.



La plus simple est d’enregistrer l’image sur votre ordinateur. Allez ensuite dans le fichier où elle est contenue. Faites un clic droit sur la photo. Sélectionnez « propriétés » puis « détails ». Sur Mac, un simple clic droit et « Lire les informations » suffit. Numerama Numerama



Pourquoi je ne trouve aucune métadonnée ?

Certains sites ou réseaux sociaux effacent en partie ou complètement les données EXIF des photos. C’est le cas de Twitter, Facebook et de certains fichiers WhatsApp.



Comment interpréter les métadonnées ?

Certaines données sont à priori faciles à comprendre et interpréter (la date et la localisation par exemple). Pour d’autres, il faudra se renseigner un peu dans le domaine de la photo. Si vous vous y connaissez, vous pouvez vous demander si les réglages que vous voyez correspondent à peu près à l’image finale : est-ce que l’éclairage ne devrait pas être plus sombre ? Est-ce que cet élément en mouvement pourrait vraiment être net avec de tels réglages ? Si vous constatez une différence, c’est peut-être que l’image a été retouchée.



Attention toutefois : quelques soient les données que vous analysez, elles sont à prendre avec des pincettes. Les données EXIF sont modifiables et peuvent être manipulées dans le but justement de tromper quelqu’un. Par ailleurs, elles peuvent être mises à jour si l’image est modifiée, par exemple si on l’a retouchée sur un logiciel. Ce sera donc toujours plus sûr de faire cette opération avec l’image originale.



De manière générale, il est difficile de s’assurer à 100 % de la véracité d’une image. Certains montages, que l’on appelle les deep fake, sont si bien réalisés qu’il n’est pas évident de les différencier d’une vraie image. Mais ces cas restent rares. En prenant quelques précautions, on peut au moins éviter de partager une bonne partie des fausses images qui circulent en ligne.

















