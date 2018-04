Comment se créer le teint parfait ? ( Par la Gamme Amira Beauté Dakar) Rédigé par leral.net le Samedi 14 Avril 2018 à 14:09 commentaire(s)| Amira Fashion est une gamme éclaircissante qui resserre les pores et adoucit la peau tout en lui donnant un effet lumineux. Elle éclaircit et nourrit intensément la peau grâce à sa forte teneur en glutathione, collagène, arbutine, aloé vera, acide hyaluronique et vitamines (C &E ).

La peau retrouve Sa jeunesse au bout 1-2 semaines.



Ne contient ni mercure, ni substances dangereuses et convient à tous les types de peau.

Tél : +221 78 412 72 72 ou , Watshapp +33 6 40 69 40 73







