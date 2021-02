Commentaire sur Instagram: Diary Sow recadre un follower : « Qui t’a dit que» Encore une publication envers Diary Sow, ce moi de janvier en a vu des vertes et des pas mûres. Cette fois-ci, c’est bien Diary Sow qui parle (ou qui écrit) en répondant à un commentaire lui reprochant son choix.



Rédigé par leral.net le Mardi 2 Février 2021

Ça se passe sur Instagram :

« En tout cas moi je suis déçu. J’aime bien la littérature mais plaqué la chance d’entrer dans les grandes écoles comme Polytech, Mines, HEC pour vendre des livres, alors qu’on a le potentiel pour y réussir, ah ben c’est navrant quand même… Mais bon, on va me dire c’est sa passion « yeufou toubab yoyou quoi » alors qu’on doit encourager les filles dans les matières scientifiques », a posté un homme s’identifiant sous le nom de chronique_sénégalaise sur le réseau sociale.



A cela, Diary Sow répondra par un message sec : « Qui a dit que je renonce à quoi que ce soit ? », dira-t-elle. Sans doute recadré par la réponse de l’ancienne meilleure élève du Sénégal, l’internaute tempère : « ah ben, ça me rassure au vu de ce qu’on lit sur les medias si c’est le cas, mais il parait que tu ne veux pas retourner à Louis le Grand et t’es même revenue au Senegal (d’après eux?). C’est vrai que pour cette année, la date de dépôt des dossiers pour concourir va être un peu juste pour toi, mais si tu penses à rebondir l’année prochaine , je te souhaite du courage ( et pourquoi pas dans un pays anglosaxon pour les coupler avec ta passion littéraire 🤔) ».



Diary est de retour !



