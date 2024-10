Commerçant agressé aux HLM : La police interpelle le principal suspect et sa petite amie

Les enquêteurs du commissariat des Hlm enchaînent les arrestations dans le cadre de l’enquête sur l’agression barbare subie aux Hlm par un commerçant, qui y a perdu 6 millions de francs Cfa. Cinq suspects sont déjà tombés.



Le cinquième a été arrêté ce dimanche. « Il a été identifié sous le nom de Ndiogou D., né en 2000 et soudeur de profession. Selon nos informations, il est celui qui détenait le coupe-coupe au moment de l’agression », rapporte "Enquête", repris par "Seneweb".



Ndiogou D. n’est pas tombé seul, selon le journal. Lors de son interrogatoire, il a reconnu les faits et mis les enquêteurs sur une piste qui a mené à deux autres arrestations. "Enquête" rapporte que Ndiogou D. a balancé les nommés Amdy et «Tapha Bou Ndaw», d’autres présumés agresseurs du commerçant, précisant que le premier habite à Keur Mbaye Fall et le second, à Keur Massar.



Accompagnés du suspect, les éléments de la Brigade de Recherches du commissariat des Hlm se sont lancés à la poursuite des fugitifs. Ces derniers sont restés introuvables, injoignables. Mais les enquêteurs peuvent se consoler d’avoir mis la main sur la danseuse Jeanne N. et le chauffeur Serigne Fallou F. S., interpellés pour nécessité d’enquête.



Ces derniers ont été arrêtés dans un appartement meublé situé à Keur Mbaye Fall. "Enquête" rapporte que Jeanne N., présentée comme la petite amie de Ndiogou D., a confié aux enquêteurs qu'Amdy logeait dans l’appartement en question et qu’il aurait pris la fuite peu avant l’arrivée des policiers.



Dès les premiers jours de l’enquête sur l’agression du commerçant, survenue le 6 septembre dernier, quatre suspects ont été arrêtés. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence, usage de moyens roulants et de substances toxiques. L’un d’entre eux, Abdoulaye Fofana, a été jugé devant le tribunal des flagrants délits. Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il a écopé de six mois de prison ferme.

