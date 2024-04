Commerce-Libre Échange: Le président de la République tend la main aux partenaires privés et investisseurs... Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2024 à 00:27 | | 0 commentaire(s)|

C'est une main tendue aux partenaires privés à venir investir au pays de la Téranga. Le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel aux investisseurs, en leur garantissant une protection.

" Nos partenaires étrangers de tous horizons sont d’égale dignité pour nous. A tous, nous devons respect et considération. Et de tous nous demandons respect et considération. Nous resterons engagés pour une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive, dans le respect de l’égale dignité des valeurs de cultures et de civilisations", a indiqué le président de la République du Sénégal.



Sur ce, souligne Bassirou Diomaye Faye, "je voudrais dire à tous nos partenaires privés qu’ils sont les bienvenus au Sénégal. Conformément aux lois et règlements en vigueur, les droits de l’investisseur seront toujours protégés, de même que les intérêts de l’Etat et des populations", a promis le chef de l'Etat.



Bassirou Diomaye fait un clin d'œil aux pays frères, membres de la Cedeao et de l'Uemoa. " A nos pays amis et partenaires, je voudrais assurer que le Sénégal reste un pays ouvert et accueillant pour tous. Nous veillerons, sans cesse, à maintenir et raffermir les relations de bon voisinage et de solidarité agissantes au sein de nos organisations communautaires, notamment la CEDEAO et l’UEMOA".



Enfin, soutient le chef de l'Etat, "Héritiers de l’idéal panafricaniste de Cheikh Anta Diop et de Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine, nous demeurons fermement engagés dans la construction de l’intégration africaine et la réalisation des objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine".

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Commerce-Libre-Echange-L...

Accueil Envoyer à un ami Partager