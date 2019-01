Commerce dans l’Uemoa : Les transporteurs contrôlés au moins 20 fois par voyage

Les corridors Dakar – Bissau et Lomé – Ouagadougou sont les mauvais exemples par rapport au respect de la norme communautaire. Ces deux corridors totalisent respectivement 38 et 27 contrôles sur ces axes, toutes choses qui constituent une énorme entrave non tarifaire au développement des échanges communautaires.



Selon la même source, les perceptions illicites demeurent et compromettent l’engagement de l’Union à faciliter les échanges commerciaux.















Pathé TOURE

Lejecos