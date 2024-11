Commerce de marchandises et de services du G20 : Une progression enregistrée au troisième trimestre 2024

Selon un communiqué de presse, les exportations de marchandises du G20 ont augmenté de 0.4 % par rapport au T2 2024, tandis que les importations ont progressé de 1.5 %, principalement en raison de la croissance du commerce en Amérique du Nord et en Europe. Selon les estimations, le commerce de services du G20 a continué de croître au T3 2024. Les exportations de services du G20 ont augmenté de 2.8 %, soutenues par la forte croissance des exportations en Chine, tandis que les importations ont progressé de 1.4 %.



Le commerce de marchandises aux États-Unis a augmenté de manière significative, tant pour les exportations (2.5 %) que pour les importations (3.1 %), alimenté par un commerce solide de biens d'équipement, y compris les semi-conducteurs. Les exportations du Canada ont augmenté de 0.9 %, tirées par la hausse des ventes de produits minéraux et de biens de consommation. L'Union européenne a vu ses exportations de marchandises augmenter de 1.8 % après plusieurs trimestres de croissance atone, avec des contributions clés de l'Allemagne (produits pharmaceutiques) et de l'Italie (vêtements et produits alimentaires).



Les importations de l'Allemagne ont augmenté de 3.3 %, alimentées par la demande de machines électriques, de vêtements et de produits chimiques organiques.



En Asie, le Japon a connu une croissance des exportations de 4.9 %, soutenue par les machines électriques et métallurgiques et les instruments scientifiques, tandis que les importations ont augmenté de 3.4 %, en partie grâce à l'habillement et aux équipements de télécommunications.



La Corée a enregistré une croissance modeste des exportations (0.1 %), tandis que les importations ont augmenté de 1.9 %, principalement en raison des produits énergétiques.



La Chine a été confrontée à une contraction, ses exportations ayant diminué de 3.4 %, en grande partie en raison de la baisse de la demande de meubles et de plastiques, tandis que ses importations ont reculé de 2.0 %, principalement en raison de la réduction des achats de pétrole brut. Les exportations de l'Indonésie ont augmenté de 3.5 %, tirées par les huiles animales et végétales, tandis que les importations ont bondi de 11.8 %, tirées par les machines et les appareils mécaniques.



Les exportations de l'Australie ont augmenté de 0.7 %, soutenues par les fournitures industrielles et les aliments transformés, tandis que les importations ont baissé de 0.5 %, reflétant la réduction de la demande de carburants, d'automobiles et d'équipements de transport industriel.



Les exportations de services ont augmenté de 1.3 % aux États-Unis, les gains réalisés dans les services d'assurance et les autres services aux entreprises compensant la baisse des recettes de transports. Les importations ont augmenté de 2.3 %, tirées par des paiements plus élevés pour les services d'assurance et de propriété intellectuelle.



Les exportations du Canada ont augmenté de 1.3 %, soutenues par les transports et les services aux entreprises, tandis que les importations ont progressé de 2.0 %, principalement grâce aux voyages. Les exportations de services ont fortement augmenté en Allemagne (3.8 %) et en France (4.1 %), en particulier dans les transports et les services aux entreprises.



Au Royaume-Uni, les importations ont fortement augmenté de 3.9 %, reflétant des dépenses plus élevées en matière de propriété intellectuelle et de services liés aux Tic, tandis que les exportations ont progressé de 0.7 %. Le Japon a enregistré une hausse des exportations de 0.2 %, l'augmentation des revenus de la propriété intellectuelle et des services aux entreprises ayant été compensée par la baisse des recettes de transports et de voyages, tandis que les importations ont augmenté de 1.5 %, en raison de la hausse des dépenses liées aux voyages et aux services aux entreprises.



La Corée a vu ses exportations augmenter de 4.0 %, grâce aux transports (en particulier le fret), à la propriété intellectuelle et aux autres services aux entreprises, tandis que les importations ont progressé de 3.2 %, grâce aux transports, aux voyages et aux services financiers. Les exportations de la Chine ont enregistré une hausse remarquable (16.4 %), alimentée par des recettes importantes dans le domaine des transports et des voyages, mais les importations ont connu une baisse significative de 4.2 %.



