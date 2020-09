Commerce extérieur de l’Uemoa en 2019 : Le solde de la balance des biens et services s’est amélioré de 1,5%

Selon la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (Bceao) qui livre les données, cela traduit une amélioration de 1,5 point de pourcentage, en ligne avec une progression plus importante des exportations de biens et services (+9,3%) par rapport aux importations (+3,2%), dans un contexte de bonne tenue des cours de l’or (+15,9%), premier produit d’exportation de l’Union.



Dans son rapport sur le commerce extérieur de l’Uemoa en 2019, la banque centrale indique que le déficit commercial de l’Union s’est établi à 708,7 milliards ou 0,8% du Pib en 2019 contre 1.886,2 milliards ou 2,3% du Pib en 2018, traduisant une réduction de 1,5 point de pourcentage. Aussi, note-t-elle, le taux de couverture des importations par les exportations s’est établi à 82,9% en 2019, en progression de 4,6 points par rapport à 2018.



« Le degré d’ouverture commerciale de l’Union a quant à lui fléchi de 0,3 point de pourcentage pour s’établir à 26,5% en 2019, dans un contexte où les échanges de biens et services (+5,9%) ont été moins dynamique que la croissance économique nominale de l’Union (+7,0%) », relève enfin la Bceao.

