Commerce international du G20 : Une progression continue au troisième trimestre 2021

Selon un communiqué de presse, la croissance du commerce de marchandises du G20 en valeur a connu un net ralentissement au troisième trimestre de 2021, bien que les valeurs restent à des niveaux records reflétant en partie les prix élevés des matières premières. la hausse des coûts d'expédition et la reprise des voyages ont accéléré la croissance du commerce des services, les exportations du G20 se rapprochant des niveaux de 2019.



Selon la même source, au troisième trimestre 2021, le commerce international de marchandises du G20 a atteint un niveau record, après quatre trimestres de croissance soutenue. «les exportations et importations de marchandises du G20 ont augmenté de 0.9% et 0.4% au T3 2021 par rapport au trimestre précédent, mesurées en dollars courants des Etats-Unis corrigés des variations saisonnières. Cela représente un net ralentissement par rapport au premier semestre de l'année, où la hausse des prix des produits de base avait dopé la valeur des biens échangés », lit-on dans le document. La demande soutenue d'électronique et les prix élevés de l'énergie ont continué à jouer un rôle au T3 2021, tandis que les chaînes d'approvisionnement sur-sollicitées en semi-conducteurs ont pesé sur le commerce des véhicules et des pièces détachées.



La croissance des exportations et des importations de services pour le g20 est estimée à environ 5.1% et 5.8% au t3 2021, respectivement, par rapport au trimestre précédent et mesurée en dollars des états-unis corrigée des variations saisonnières. Ces estimations préliminaires sont à comparer aux taux plus lents de 3.1% et 4.8% enregistrés au T2 pour les exportations et les importations. Les coûts d'expédition ayant atteint un pic vers la fin du trimestre, la valeur du commerce des services de transport a continué à s'envoler au T3 2021, tandis qu'une amélioration temporaire de la situation sanitaire a stimulé les voyages, en particulier en Europe.

Adou Faye









Source : Le commerce international du G20 continue de progresser au troisième trimestre 2021, avec une reprise des services mais un ralentissement de la croissance du commerce de marchandises.

