Commercialisation de l'anacarde: Le SRE valorise les petits producteurs A l'occasion du comité régional de développement (CRD) de lancement de la campagne de commercialisation de la noix d'anacarde, tenu à Ziguinchor ce vendredi 13 Mai 2022, le Directeur général de l'Organe de Régulation du Système de Récépissé d'Entrepot de marchandises au Sénégal (ORSRE), a milité pour un déploiement plus inclusif.

Motivé par les bons résultats obtenus et la forte adhésion des acteurs au mécanisme SRE, le défi, selon monsieur Driss Junior Diallo, reste aujourd'hui, la participation des petits producteurs et la mise en place de magasins de proximité pour permettre le déploiement dynamique du mécanisme SRE à la base. Il s'agit pour le SRE d’assurer une mise en réseau entre les petits producteurs et les les exportateurs étrangers.





La vocation du SRE en tant qu'outil de développement de l'agriculture et de l'économie rurale justifie l'option de l'Etat qui envisage d'aller dans le sens d'une augmentation conséquente des ressources et du budget de l'ORSRE. Autant dire que les pouvoirs publics ont compris que l'implication des petits producteurs à ce mécanisme et la construction d'infrastructures de proximité offre à ces acteurs l'opportunité de se faire financer par le biais du SRE.



Par ailleurs, l'autre défi reste la dynamique organisationnelle des producteurs en sociétés coopératives.







