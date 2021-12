Commercialisation de l'arachide: Une convention signée entre l'ORSRE et la LBA pour booster l'activité L'Organe de Régulation du Système de Récépissé d'Entrepot de marchandises au Sénégal (ORSRE) et la Banque Agricole (LBA), ont acté ce vendredi, une convention. L’initiative reste une confirmation de l'intérêt que la LBA a toujours porté à cette institution depuis ses premières phases pilotes, jusqu'au moment où l'ORSRE est en train de l’opérationnaliser.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Décembre 2021 à 17:48 | | 0 commentaire(s)|

Cette convention est d'autant plus importante qu'avoir LBA comme partenaire dans un pilote dédié à la filière arachidière, est une grosse opportunité pour l'ORSRE de démontrer la viabilité du SRE avec des quantités importantes d'arachides à entreposer dans les infrastructures de stockage, mises à disposition des producteurs, des commerçants et des transformateurs.



Le Directeur général de LBA, qui a la pleine mesure de l'enjeu, voit dans cette convention une opportunité de booster l'activité sur l'arachide, une spéculation économiquement porteuse, où il convient de résoudre la problèmatique de ce secteur qui présente la caractéristique d'avoir plusieurs acteurs et opérateurs. Dans un élan de satisfaction, Driss Junior Diallo d’indiquer que le partenariat entre l'ORSRE et LBA doit permettre à l'arachide du Sénégal de gagner de la valeur.



Poursuivant, il se réjouit que LBA soit engagée pour figurer parmi les acteurs clés de par ses orientations. Car souligne-t-il: " le SRE est un mécanisme innovant qui correspond aux préoccupations des acteurs agricoles. On doit réussir par des opérations de grande envergure ".



Très satisfait, le directeur Driss Junior Diallo a rappelé que LBA, partenaire principale qui a accompagné l'ORSRE jusqu'à la réalisation du premier pilote, aura fini de montrer des intérêts réels pour les bénéficiaires, en permettant aux differents acteurs d'accéder aux nouveaux types de financement. Il n'a pas manqué de saluer les efforts de l'Etat, dont l'appui financier, à hauteur de 4 milliards FCfa, au Ministère de l'Agriculture et, à celui du Commerce, pour la réalisation d’entrepôts de qualité, exprimant ses attentes sur le SRE en vue de renforcer le pouvoir d'achat des agriculteurs.



Les assurances sont données sur la garantie des financements de LBA qui vont être octroyés sans difficultés particulières. Il suffira juste, de travailler sur l'environnement pour lever des craintes. Le defi pour l'ORSRE étant d'arriver à l'entreposage des stocks sécurisés et dessaisis. Sa volonté est également de voir les produits sénégalais être transformés à l'échelle industrielle, pour arriver à la création d'une Bourse regionale des valeurs agricoles.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook