Commercialisation des terrains de l’Aibd

Finalement, c’est la Caisse des dépôts et Consignations qui a décroché le jackpot. L’entreprise drivée par Cheikh Tidiane Bâ à qui le chef de l’Etat a attribué les 30 hectares du foncier de l’aéroport a confié la commercialisation à une de ses filiales dédiées.



En effet, la commercialisation du site est exclusivement confiée à la Compagnie Générale Immobilière du Sahel-CGIS-SAque dirige Abdou Khafor Touré. C’est dire qu’entre l’ancien Dgid Cheikh Bâ et l’ancien patron de l’Anpej Khafor Touré, c’est comme du « Mburu ak Soow», constate L'As.



Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie de commercialisation, la CGIS-SA peut donner mandat à d’autres structures spécialisées dans le domaine de l’immobilier. D’ailleurs, informe-t-on, la liste des mandataires agréés ainsi que les informations utiles seront disponibles à compter du 1er février 2021 sur le site …..et sur la plateforme digitale d’inscription et de réservation dédiée.

