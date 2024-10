Commissariat central : Boubacar Camara, le mandataire de Me Moussa Diop, convoqué

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 15:40 | | 0 commentaire(s)|

Boubacar Camara, le mandataire de Me Moussa Diop qui s'était enfui avec les dossiers de candidatures du leader de AG Jotna, convoqué au Commissariat central, demain mardi, à 11h.



Certainement, c'est pour déféré à la plainte de Me Moussa Diop, après sa décision unilatérale.....

