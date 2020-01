Commissariat central de Mbour : 1 tonne 150 kg de chanvre indien saisis

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020 à 12:20

Le commissariat central de Mbour a procédé à une saisie d'une tonne et 150 kilogrammes de chanvre indien cette nuit. Modou Ndong (33 ans) a été arrêté avec plus de 300 kg de chanvre indien. Il a été pris sur la plage en train de débarquer la marchandise. Ses deux acolytes ont pris la fuite.



Une perquisition effectuée dans la maison de Modou Ndong a permis de découvrir 12 sacs de 100 kilogrammes de chanvre indien.



Au total, 1 tonne et 150 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis entre la plage de Tripano et sa maison à Grand Mbour 1.



Les deux acolytes identifiés sont activement recherchés par les agents du commissariat central de Mbour.

