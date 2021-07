Commission régionale des arbitres de Tambacounda : Babacar Ndoye, nouveau président Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juillet 2021 à 17:00 | | 0 commentaire(s)|

La Commission régionale des arbitres de Tambacounda a procédé, hier, au renouvellement de ses instances. À l'issue d'une assemblée générale tenue au conseil départemental, l'arbitre Babacar Ndoye a été élu président de cette structure. TAMBACOUNDA – L'arbitre Babacar Ndoye a été élu, hier, président de la Commission régionale des arbitres (Cra) de Tambacounda. Il a obtenu 81 voix contre 17 pour son adversaire et président sortant Aboubacry Bâ. Les travaux se sont déroulés dans la plus grande transparence sous la supervision du président de la commission de Kaffrine, M. Ndao qui a salué le bon état d'esprit dans lequel le vote s'est déroulé. De son côté, le nouveau président des arbitres de Tamba a tendu la main à tous pour relever les défis. Il n'a pas manqué de remercier le président sortant, Aboubacry Bâ qui, selon lui, a abattu un travail extraordinaire. «Il a beaucoup contribué à ma formation et mon intégration au niveau de la structure. Je reconnais que la tâche ne sera pas facile, mais j'invite tout le monde au travail. Nous étions en élection certes, mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes plutôt une famille», a déclaré le nouveau patron des arbitres de Tamba qui a promis d'œuvrer avec l'ensemble des acteurs du football, pour le développement de la discipline. La formation des jeunes arbitres sera inscrite également dans les activités à mener par le président Ndoye et ses collègues pour donner la chance aux jeunes qui veulent exercer dans ce domaine. Au nom de la Ligue régionale de football, Badou Faye s'est félicité du bon déroulement du renouvellement. Il a indiqué que cette structure continuera la collaboration avec la Cra qui reste l'un des premiers partenaires du football. Pape Demba SIDIBÉ (Correspondant)



Source : http://lesoleil.sn/commission-regionale-des-arbitr...

