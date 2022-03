Commune de Biscuiterie / Secours de Pâques : Adama Mbengue décèle une ségrégation et interpelle le Maire A la Commune de Biscuiterie, la distribution de Secours de Pâques penche d’un coté. En tout cas, Adama Mbengue, habitant de cette localité et par ailleurs, président de l’ONG ADHA, semble avoir décelé une ségrégation. Voici sa lettre qui interpelle le Maire, sur une présumée anomalie…

A Monsieur le Maire de la Commune de Biscuiterie



Monsieur le Maire,



Par communiqué en date du 15 mars 2022, relatif aux Secours de Pâques, vous avez mentionné que seules les personnes qui sont domiciliées à Biscuiterie et qui y votent, peuvent bénéficier desdites aides.



Eu égard à ce qui précède, je voudrais partager avec vous mes inquiétudes par rapport à ce bout de phrase : «… Voter à Biscuiterie ».



De ce qui précède, je m’inquiète et m’interroge sur la notion d’égalité des citoyens dans un état de droit.



En effet, la condition « Voter à Biscuiterie » me semble trop discriminatoire et rompt l'égalité des citoyens devant la loi :

1. ce critère est discriminatoire parce qu’il ne respecte pas la légalité;

2. Le candidat une fois élu devient le Maire de tous les citoyens de sa Commune, sans aucune forme de discrimination d'appartenance à un parti politique, de religion ou autre;

3. Les citoyens omis par l’administration et ayant des CIN portant mention ‘NON VOTANT’, seront laissés en rade;

4. Les secours ou aides relèvent de l’ordre purement social et non partisan.



Il est clairement établi que dans notre Constitution, que tous les Sénégalais sont libres, égaux et ont les mêmes droits et devoirs.



Par conséquent, il ne saurait exister une discrimination entre Sénégalais de même localité.



À cet effet, je me permets, en tant qu’élu local, de vous faire parvenir cette correspondance.



Monsieur le Maire, qu’il vous plaise de bien vouloir ordonner la non-publication de ce communiqué et de rédiger un autre, en retirant les termes discriminatoires, pour l’intérêt et le respect des règles fondamentales qui nous régissent.



Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma haute considération.









M. Adama Mbengue

Élu local de Commune de Biscuiterie



