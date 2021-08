Commune de Hann Bel Air : Aliou Dia condamné à 3 mois avec sursis, plus 2 millions d’amende pour diffamation L'affaire a fait grand bruit dans la commune de Hann Bel Air, département de Dakar. L'ancien chef de cabinet de l'ancien maire de la commune de Hann Bel Air, Aliou Dia, avait accusé l'actuel maire Babacar Mbengue de malversations financières, portant sur plus de 91 millions Cfa. Des accusations que le maire de Hann Bel Air a jugées diffamatoires.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021

Babacar Mbengue décide alors de tirer cette affaire au clair pour laver son honneur, qu'il juge "souillé". Pour rappel, c’est lors d'un point de presse qu’Aliou Dia avait accusé le maire Babacar Mbengue de vol et de détournement de deniers publics.



Des accusations que l'édile de Hann Bel Air avait très mal digérées. Il saisit des avocats dont Me Borso Pouye. Le 28 juillet dernier, l'affaire avait été appelée à l’audience correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar. Mais, devant la barre, Aliou Dia s'est rétracté. N’empêche, le maire Babacar Mbengue a réclamé la somme de 100 millions Cfa de dommages et intérêts.



Le verdict de l'affaire a été délivré, hier. Aliou Dia a été reconnu coupable de diffamation sur l’édile de Hann Bel Air. Le tribunal l'a condamné à trois (03) mois de prison avec sursis. En sus de cela, il doit payer une amende de 2 millions Cfa à Babacar Mbengue, en guise de dommages et intérêts.



Le tribunal l’oblige aussi à faire le tour de certains médias pour présenter ses excuses au maire

