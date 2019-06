Commune de Kaolack: une trentaine d’accidents enregistrée chaque mois

Trente accidents de la circulation sont dénombrés chaque mois dans la commune de Kaolack, a indiqué jeudi le chef du Bureau régional des Transports routiers, Moustapha Tall, dans un entretien avec l’APS.



«Nous dénombrons une trentaine d’accidents par mois dans la commune. La recrudescence des accidents dans la région de Kaolack ,est due à 95% au mauvais comportement humain, dont le non-respect du code de la route et le manque de prudence des conducteurs», a-t-il indiqué.



«Le transport en commun occupe une place importante dans la région. Les conducteurs ne prennent pas toujours le temps de récupérer et sont fatigués. Il y a aussi la somnolence, la prise d’alcool et l’utilisation du téléphone au volant», a-t-il ajouté.



Selon lui, la position géographique de Kaolack, qui est une ville carrefour, induit une forte densité de circulation de voitures vers des destinations diverses, souvent vers la sous-région. La circulation est dense et l’état des routes et le mauvais état de certains véhicules n’arrangent en rien la situation, a-t-il expliqué.



«Nous pouvons tirer un bilan positif de la Semaine de la prévention routière qui s’est clôturée hier [mercredi], car elle a été bien vécue dans la région de Kaolack et l’accent était mis sur la sensibilisation par rapport aux accidents de la circulation qui se sont produits récemment», a-t-il conclu.









