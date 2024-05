Commune de Keur Momar Sarr ; Les populations réclament la mise en service de leur centre de santé

‘’ Nous voulons que le centre de santé, qui a été construit par l’État dans la commune de Keur Momar Sarr, soit mis en service le plus rapidement possible. Les travaux sont achevés depuis longtemps, mais il n’est pas encore ouvert ’’, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.



Le président du Mouvement pour le développement de la commune de Keur Momar Sarr, a relevé d’autres doléances liées à “ à la gestion du foncier, l’accès à l’eau et aux soins de santé de qualité, notamment pour les femmes enceinte, mais également l’accès des femmes aux financements et la construction d’écoles dans les villages ”.



” La commune de Keur Momar Sarr dispose de deux usines d’eau qui distribuent le liquide vital jusqu’à la région de Dakar, alors que les populations de la quasi-totalité de ses villages sont confrontées à d’énormes difficultés pour se procurer de l’eau potable ”, a déploré Amedy Sow.



Il a invité les nouvelles autorités à se saisir de cette question pour soulager les populations, estimant que " l’accès à l’eau est une urgence et une priorité dans la commune de Keur Momar Sarr ”.



Il a insisté sur ” la nécessité de travailler d’arrache-pied pour mobiliser toutes les énergies positives des forces vives de Keur Momar Sarr, pour alerter et attirer l’attention des autorités locales et centrales, sur l’urgence de permettre aux populations de disposer de toutes infrastructures de base nécessaires à leur quotidien ”.

