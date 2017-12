Commune de Mbour-Groupe Auchan: Un centre de 2,1 milliards de francs CFA bientôt construit à Mbour

La mairie de Mbour et son partenaire, le groupe Auchan ont établi un partenariat basé sur le principe gagnant-gagnant, dans le cadre d'une convention public/privé afin d'offrir des infrastructures de qualité aux populations mbouroises et participer à l'aménagement, au changement du visage de la commune de Mbour. Selon Saliou Samb, Président du Conseil Départemental de Mbour, ce projet va permettre à la commune de Mbour d'avoir un lieu d'accueil et va permettre d'employer 150 Mbourois et de créer 200 emplois indirects. Ce partenariat qui va générer plus de 2 milliards de francs Cfa, va participer à une meilleure gestion de la Commune par les autorités locales. Par ailleurs, l'objet du projet est un titre de l’État du Sénégal, déclare M.Samb: "c'est un terrain qui n'appartient pas à la commune de Mbour, le bail a été donné au conseil départemental de Mbour et je défie quiconque qui puisse me ramener un papier qui dit que ce terrain n'appartient pas à l'Etat", conclut-il.

