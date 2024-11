Commune de Nabadji Civol (Matam) : 56 conseillers municipaux s'allient et décident de tourner le dos au maire Abdoulaye Sally Sall Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2024 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

Lors d'une conférence de presse, 56 conseillers municipaux sur les 70 que compte la commune de Nabadji Civol (arrondissement de Ogo, département de Matam), sont montés au créneau pour annoncer leur décision de ne plus travailler avec le maire de ladite commune, Abdoulaye Sally Sall, un ancien responsable de l'Apr et proche de Macky Sall qui a récemment rejoint le Parti Pastef.

Après avoir annoncé fièrement la victoire de la coalition Takku Wallu Sénégal dans cette commune, qui a enregistré 8.429 voix, soit un taux de 65 % dans la commune de Nabadji Civol, contre le Pastef obtenant un pourcentage de 32 %, le collectif des 56 conseillers municipaux a fait savoir que l'édile local de Nabadji fait aujourd'hui face à une « rupture de confiance qui s'est installée entre lui et ses concitoyens ».

" Depuis plus de 2 ans, la commune de Nabadji est orpheline de son maire[…], qui ne s'est jamais présenté pour présider une quelconque réunion délibérante. Au niveau des activités régaliennes et régulières, seuls les débats et les votes de budget, sont les moments où l'assemblée délibérante enregistrait la présence de l'essentiel des conseillers municipaux, à l'exception du maire qui ne s'est plus présenté depuis son installation[...]", ont-ils fait savoir. Et de poursuivre pour dénoncer, disent-ils, la non " présentation au conseil municipal des comptes administratifs", la " suspension des activités domaniales malgré la forte demande exprimée par la population", etc.

Forts de ce constat, les 56 conseillers municipaux de la commune de Nabadji Civol ont " décidé de ne plus travailler avec le maire, Abdoulaye Sally Sall...

