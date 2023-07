Commune de Tivaouane Peulh: Plusieurs villages souffrent d'un manque criant d'éclairage public, d'eau potable, de routes praticables...

La commune de Tivaouane Peulh fait face à des défis considérables en matière d'infrastructures sociales de base. Plusieurs villages de cette collectivité souffrent d'un manque criard d'éclairage public, d'eau potable, de routes praticables et d'autres installations essentielles. Face à cette situation alarmante, le mouvement Bolo And Soukalikou, dirigé par Bassirou Kâ, a lancé un appel au Président Macky Sall pour qu'il intervienne et vienne à la rescousse des habitants.