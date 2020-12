Commune de Yoff : Le ministre Samba Ndiobène Ka satisfait de l'état d'exécution des travaux d'infrastructures.

Financé à hauteur de 64,4 milliards de francs CFA pour la région de Dakar, le programme Promoville s'est engagé à construire 50,6 kilomètres de voirie assainie, éclairée et aménagée ainsi que la réalisation de deux stations de pompage, le profilage du canal de l'Ouest de Rufisque, ainsi que l'aménagement de huit bassins versants pour renforcer l'assainissement et favoriser l'écoulement des eaux pluviales dans certaines villes du pays.



C'est dans ce sens que le ministre du développement communautaire a visité

ce matin les travaux d'infrastructures en cours dans la commune de Yoff pour la réalisation de 1,2 kilomètre de voirie neuve, éclairée et assainie pour un coût global de 1,613 milliards de francs CFA financés par la banque islamique de développement et l'État du Sénégal.



Au terme de cette visite de chantier, le ministre du développement communautaire Samba Ndiobène Ka et le maire de la commune de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, se sont félicités de l'état d'exécution des travaux qui, rappellent-ils toujours, va contribuer à améliorer considérablement le cadre de vie et par la même occasion lutter contre les inondations...

Source : https://www.dakaractu.com/Commune-de-Yoff-Le-minis...