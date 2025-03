Communiqué de Pastef qui dénonce « des insultes » dans les médias : « L’arroseur arrosé » ( Par Bachir Fofana, journaliste) Rédigé par leral.net le Lundi 24 Mars 2025 à 00:01 | | 0 commentaire(s)|

Le parti au pouvoir a publié un communiqué ce dimanche pour s’indigner des « insultes et grossièretés » de certains chroniqueurs dans les médias et interpeller le régulateur. Le journaliste-chroniqueur Bachir Fofana, s’inspirant du communiqué du bureau politique de Pastef-Les Patriotes, fait un bref rappel. Les insulteurs d’hier n’aiment pas être insultés aujourd’hui. Combien de fois Sonko a-t-il dit le mot « fenn » à l’endroit du président Macky Sall ? Du procureur de la République ? Du juge d’instruction ? De Madiambal Diagne ? Des journalistes ? De nos guides religieux ? D’honnêtes citoyens ? Donc, parce que Badara Gadiaga a dit que « Amadou Ba day fenn », il faut inviter le CNRA et le CORED à sévir ? Que je sache, Gadiaga n’a pas insulté. Et si on devait considérer « fenn » comme une insulte, alors disons que c’est Ousmane Sonko, le père des insulteurs. À vrai dire, Pastef semble ignorer les propres actions des Pastéfiens. Il est ironique de dénoncer les insultes publiques et les attaques verbales alors que certains membres de ce parti, à commencer par le leader, ont eux-mêmes été accusés de tenir des propos diffamatoires et injurieux envers d’autres institutions et personnalités politiques. En effet, le seul citoyen sénégalais qui a osé proférer des injures contre le président de la République est de Pastef. Il n’a jamais été inquiété pour ses propos, même si certains ont condamné timidement cet acte. Aucun homme politique n’a sorti autant d’insanités, d’insultes, de mensonges de sa bouche que le leader de Pastef dans l’histoire politique du Sénégal. Aujourd’hui au pouvoir, il interdit qu’on le traite de menteur. Pastef n’a aucune leçon de morale à donner à qui que ce soit. Plus insulteur qu’un Pastéfien, ça n’existe pas dans ce pays. Critiquer le gouvernement, c’est un droit fondamental, une liberté garantie par la Constitution. Pourquoi vouloir museler ceux qui ne sont pas d’accord ? Ce n’est pas en bâillonnant des gens comme Badara Gadiaga que ce pouvoir va gagner la bataille d’opinion. En vérité, Pastef parle de liberté d’expression, mais veut faire taire ceux qui ne les soutiennent pas. Il est important de savoir que : On ne combat pas une accusation par la censure, mais par des preuves. Pourquoi s’attaquer à Gadiaga au lieu de prouver que ce qu’il dit est faux ? On ne combat pas une accusation par la censure, mais par des preuves. Pourquoi s’attaquer à Gadiaga au lieu de prouver que ce qu’il dit est faux ? On ne peut pas revendiquer la liberté d’expression tout en la refusant aux autres. On ne peut pas revendiquer la liberté d’expression tout en la refusant aux autres. Ceux qui appellent à la défense de la démocratie doivent accepter le débat d’idées. Ceux qui appellent à la défense de la démocratie doivent accepter le débat d’idées. Un gouvernement qui craint la critique montre ses failles et sa frilosité. Un gouvernement qui craint la critique montre ses failles et sa frilosité. Menacer la presse et les chroniqueurs, c’est faire comme les nazis. C’est-à-dire arriver à conquérir le pouvoir par des moyens démocratiques et chercher aussitôt à vouloir bâillonner le principal outil d’expression de la démocratie. C’est montrer son vrai visage autoritaire. Menacer la presse et les chroniqueurs, c’est faire comme les nazis. C’est-à-dire arriver à conquérir le pouvoir par des moyens démocratiques et chercher aussitôt à vouloir bâillonner le principal outil d’expression de la démocratie. C’est montrer son vrai visage autoritaire. Ceux qui veulent museler Badara Gadiaga et les autres sont les vrais ennemis de la démocratie. Badara Gadiaga n’a insulté personne ; il n’a fait que répéter les mêmes mots jadis utilisés par Sonko et les Pastéfiens. Ceux qui veulent museler Badara Gadiaga et les autres sont les vrais ennemis de la démocratie. Badara Gadiaga n’a insulté personne ; il n’a fait que répéter les mêmes mots jadis utilisés par Sonko et les Pastéfiens. Il faut respecter la liberté d’expression, même quand ça dérange. Ousmane Sonko et ses partisans doivent apprendre à écouter sans s’énerver dès qu’on les critique. www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Communique-de-Pastef-qui...

