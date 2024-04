Communiqué de l’APR : Des membres du SEN du parti républicain contestent sa légitimité et précisent… Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2024 à 22:35 | | 0 commentaire(s)|

Va-t-on vers une scission au sein de l’Alliance pour la République ? Visiblement, dans ce parti qui a fait 12 ans au pouvoir avec ses alliés, on ne parle plus le même langage. Suite au communiqué sorti hier et portant la signature secrétariat exécutif national (SEN) de l’APR, qui y évoque des questions d’actualité, des membres de la même structure sortent un communiqué pour décrier la légitimité de ce communiqué. Il ne serait que « pure manipulation ».



« Ce communiqué est une manipulation d’un groupe téléguidé et qui n’engage pas le parti », lit-on dans le communiqué servant de rectificatif à celui qui a été traité hier par la presse.

Selon ces membres du Secrétaire exécutif national de l’APR, « l’obligation première du parti dans la situation actuelle est plutôt de faire l’évaluation des élections du 24 mars, de situer les responsabilités dans la défaite de son candidat, en particulier celles de son Président et d’en tirer toutes les conséquences », apprennent-ils.



En tout état de cause, l’Alliance pour la République, au lendemain de son échec face à la coalition de l’opposition, est attendue dans les prochaines heures sur le bilan de la présidentielle et l’avenir du parti dans l’opposition...



Source : https://www.dakaractu.com/Communique-de-l-APR-Des-...

