Communiqué de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal, (ONAS) porte à la connaissance des habitants de Grand Yoff et les quartiers environnants du dysfonctionnement du collecteur d’eaux usées principal AK3.



En effet, après les premières pluies survenues le mercredi 27 juin 2018, des agents de la mairie de Grand Yoff ont adopté des solutions individuelles en ouvrant des plaques d’égout dudit collecteur pour évacuer les eaux de pluies au niveau d’Arafat Grand Yoff. Par cet acte totalement interdit, ils ont favorisé l’introduction de grosses pierres dans le collecteur principal d’eaux usées bloquant ainsi son fonctionnement.



Cette situation est en train d’engendrer des nuisances et des désagréments dans la zone concernée. A cet effet, l’ONAS a mobilisé ses équipes 24 heures sur 24 et des moyens conséquents pour rétablir la situation dans les meilleurs délais.

Le Directeur Général



L’assainissement pour un meilleur cadre de vie