Communiqué de presse : Avancées notables dans les Travaux d'Entretien et d'Extension de la Voirie Urbaine à Dakar**

[Dakar, Date] - Le service de communication du Maire de Dakar a le plaisir d'annoncer d'importants développements dans les travaux en cours au sein des communes de Grand Yoff et Mermoz Sacré-Cœur. L'initiative d'entretien et d'extension des routes de Dakar progresse à un rythme soutenu, avec pour objectifs majeurs l'amélioration de la qualité de vie de nos résidents et la facilitation de leurs déplacements.



Dans le cadre de ces travaux, nous nous sommes engagés à minimiser au maximum les perturbations occasionnées pendant cette phase. Nous tenons à remercier les citoyens pour leur patience et leur compréhension, ainsi que pour leur soutien indéfectible à cette initiative visant à moderniser, rendre accessible et agréable la ville de Dakar pour tous ses habitants.



Le Maire de Dakar encourage la communauté à œuvrer main dans la main pour atteindre "L'ESSENTIEL" : une Dakar plus dynamique et prometteuse. Restez à l'écoute pour les mises à jour futures sur cette initiative en cours.



*Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : M Pathé BA 2 éme Adjoint au Maire chargé des infrastructures au +221 77 849 30 30



La Ville de Dakar s'engage à améliorer l'infrastructure urbaine pour créer un environnement moderne, accessible et agréable pour tous ses résidents. Les travaux en cours dans les communes de Grand Yoff et Mermoz Sacré-Cœur témoignent de cette détermination à bâtir un avenir prospère pour la capitale sénégalaise.









