Communiqué de presse - Tambacounda: And Dolel Khalifa dénonce l’arrestation de son coordonnateur, Lansana Kanté

Aujourd’hui encore, les démocrates épris de justice, viennent de recevoir un coup de Jarnac sur le dos. Le coordonnateur régional du mouvement ADK à Tambacounda et de l’initiative 2017 du département, vient d’être arrêté par la police à des fins politiques.



Comprenons-nous bien : notre intention n’est nullement de jeter le discrédit sur la police de notre pays, qui reste exemplaire avec ses

policiers compétents et dignes de la gravité de leur charge. Nous cherchons plutôt à dénoncer une forfaiture qui, si elle prospère, risque de plomber notre police nationale et par-delà, notre démocratie.



C’est pourquoi, le mouvement « And Dollel Khalifa sall », dénonce avec véhémence ce kidnapping qui n’honore point cette institution.

A travers ce communiqué, le mouvement ADK apporte tout son soutien à Lassana Kanté, et appelle tous les citoyens à cheval sur les mêmes valeurs à dénoncer.



Cet acte est la preuve que Khalifa Sall gêne, que Khalifa Sall fait peur aux politiciens malhonnêtes, antirépublicains, en panne d’idées et en quête désespérée d’une popularité et d’une légitimité qu’ils n’auront jamais.



De manière sereine et responsable, le mouvement « And Dollel Khalifa » compte s’impliquer dans le combat pour le respect de la

Le coordonnateur national Babacar Diop

