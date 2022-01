Communiqué du 29 janvier 2022 du comité directeur du mouvement " Alternative Citoyenne Andu Nawle " / Bennoo Bokk Yaakaar

La réunion , consacrée à l'evaluation des resultats des elections territoriales du 23 janvier dernier, a donné lieu à un large tour d'horizon sur la situation politique nationale et internationale , les enjeux d'émergence du pays et les prochaines échéances electorales .

Mouvement citoyen affiliée à la mouvance presidentielle , le premier enseignement tiré du scrutin du 23 janvier , c'est encore une fois la consécration de la fiabilité de notre systeme electoral dont le niveau de maturité place notre pays au rang des grandes démocraties citées en référence en Afrique et dans le monde .

Il convient de toujours rappeler à bien des acteurs actuels du champ politique et social que cet acquis démocratique précieux de notre nation etait loin d'etre évident . Il est le fruit de combats acharnés et de sacrifices énormes du peuple senegalais sous la direction d'hommes et de femmes courageux et de très grande valeur dont le pari etait de donner à notre pays un systeme démocratique crédible , capable de garantir aux Sénégalais une entière souverraineté de décision dans le choix des hommes et des femmes appelés à les gouverner .



Au point d'ailleurs , paradoxe qui fait le sel de la democratie à la sauce Senegalaise , qu'il devient courant que des vaincus du jeu politique ne se gênent guère pour crier victoire avec vacarme à la place des vainqueurs .

Le Senegal doit encore une fois se féliciter de la maturité des électeurs qui se sont massivement déplacés le jour scrutin pour accomplir leur devoir citoyen dans le calme , la dignité et la responsabilité .



Il nous revient de saluer ce niveau de conscience citoyenne du peuple Sénégalais qui reste sourd aux appels de plus en plus fréquents à la radicalité stérile et à la violence politique pour marquer son choix ferme et serein en faveur de la démocratie apaisée et de la paix civile .

Ce choix est d'autant plus important qu'il intervient en un moment où notre pays, par ses performances reconnues , arrive à garder le cap d' une trajectoire de construction democratique de son developpement dans un environnement de crises multiformes , économique , sociale , sanitaire et sécuritaire sans precedent dans notre sous- region et à travers le monde .

L 'etat , les acteurs politiques , la societe civile et les médias ont le devoir de s'imposer l'obligation de mettre un terme aux violences verbales et aux incivilités dans l'espace et le débat publics avec toutes les consequences qui peuvent en decouler sur la qualité de notre vivre-ensemble au sein d'une societé caracterisée par le poids de sa jeunesse qui , comme partout ailleurs à travers le monde , est potentiellement vulnérable .



Analysant , dans ce cadre , les résultats du scrutin du 23 janvier , autant le mouvement Andu Nawle se félicite des belles victoires enrégistrées par la coalition Bennoo dans l'écrasante majorité des territoires du pays , autant le comité directeur en appelle à une analyse rigoureuse , approfondie et sans complaisance de l'ensemble des facteurs ayant entrainé des contre-performances réelles dans des villes politiquement importantes et qui étaient largement à sa portée .

Il faut observer en effet que dans toutes ces villes à enjeu politique , les voix cumulées des listes concourrentes de la majorité donnent la coalition Benoo Bokk Yaakaar largement gagnante pourtout .

Cette situation est d'autant plus inacceptable que c'est cette même atomisation des forces de la majorité qui avait occasionné les mêmes contre-performances dans les mêmes villes lors des elections territoriales de 2014 .

C'est pourquoi le comité directeur du mouvement Alternative Citoyenne Andu Nawle en appelle au President Macky Sall , leader de la coalition et aux dirigeants des partis et mouvements alliés pour une vigoureuse reprise en main des structures et organes de Bennoo , en particulier au niveau des instances de base souvent minées par de mauvaises querelles pour que l'unité retrouvée redonne les moyens de victoires encore plus éclatantes à l'occasion des prochaines échéances électorales .

La coalition Bennoo Bokk Yaakar garde intacte son hégémonie politique sur le pays ; Rassemblée elle renforce ces capacités d'intervention pour remporter sans aucun doute , sans bavure et haut la main tous les scrutins qui se profilent à l'horizon .

C'est à ce devoir de responsabilité que le mouvement Alternative citoyenne Andu Nawlé se rappelle et rappelle à toutes les autres composantes de la coalition Bennoo Bokk Yaakar .

Il faut qu'il soit toutefois entendu que c' est dans un authentique esprit "Andu Nawle " que se construisent de nos jours les ententes durables et fécondes dans nos organisations et dans la sociéte