Communiqué du Mouvement National des Femmes de l'Alliance Pour la République:

Son Excellence Monsieur Macky SALL, président de la République, vient de porter notre sœur Madame Aminata Mbengue NDIAYE à la présidence du Haut Conseil des Collectivités Territoriales en replacement de feu Ousmane Tanor DIENG ; paix à son âme et que son œuvre inspire les jeunes générations.



Outre un attachement et une fidélité au compagnonnage avec le Parti Socialiste dans le cadre de la Coalition Benno Bokk Yakaar, cette mesure, hissant une femme à une des sphères les plus hautes du pouvoir politique, traduit encore une fois, l’engagement du Chef de l’Etat, à faire progresser l’agenda national vers l’égalité des genres aux plans politique, économique et social, conformément à sa décision de dédier le mandat 2019/2024 aux femmes.



Fières et honorées par cette nouvelle avancée intervenue à la veille de la célébration du 25e anniversaire de la Conférence de Beijing, les femmes républicaines remercient vivement le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL et saluent sa haute vision de la place et du rôle des femmes, aux côtés des hommes, dans la marche de notre pays vers l’émergence en 2035.



Les femmes républicaines félicitent chaleureusement leur sœur Aminata Mbengue NDIAYE pour ses qualités personnelles et son engagement qui lui valent cette confiance renouvelée, lui souhaitent plein succès dans ses nouvelles fonctions à la tête de la prestigieuse Institution et l’assurent de leur soutien constant et déterminé.



Désormais, deux des quatre Institutions de la République sont dirigées par des femmes, c’est incontestablement, une dimension importante de la parité qui se réalise et une nouvelle avancée dans la réalisation des engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit, notamment, la CEDEF*, les agendas 2063 et 2030 dont l’ODD n°5 relatif à l’égalité Homme/Femme et l’autonomisation des femmes et des filles.



Dakar, le 03 novembre 2019



La Présidente Ndeye Sali Diop DIENG







*Convention sur l’Élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des Femmes adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée Générale de l’ONU