Compétences et prérogatives: Amadou Hott et Abdoulaye Daouda Diallo se crêpent le chignon en Conseil des ministres C’est une information bien cocasse que rapporte Walf quotidien ce matin. il s’agit de la passe d’armes entre le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo et celui de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, en Conseil des ministres.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020

Pendant 30 minutes, les deux hommes se sont disputés devant le président de la République, à propos de l’attribution de compétences et de prérogatives depuis l'éclatement du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan en deux entités.



Selon le journal, MM. Hott et Diallo réclamaient chacun la gestion du pilotage des opérations de levée de fonds comme les Eurobonds. Par ailleurs, indique encore le canard de Khar Yalla, Hott conteste que Abdoulaye Daouda Diallo siège au niveau du Conseil d'administration du Fonds monétaire international (Fmi) et de la Banque mondiale (Bm). Une fonction qui devrait lui revenir, estime-t-il.

