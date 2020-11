Compétition en Technologie et innovation : Huawei distingue une trentaine d’étudiants et des professeurs Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Novembre 2020 à 21:26 | | 0 commentaire(s)| Clôturée en présence de l’ambassadeur de Chine au Sénégal, du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et des représentants du groupe Huawei, une compétition en Technologie et innovation a permis d’accorder des distinctions à une trentaine d’étudiants et des professeurs. Des diplômes et des bourses ont été aussi remis à l’occasion de cette cérémonie de clôture.

Dans son allocution de clôture, l’ambassadeur de Chine au Sénégal a magnifié la coopération entre les deux pays dans le domaine des TIC, mais aussi le travail du groupe Huawei, présenté comme le leader mondial, qui fidèle aux valeurs chinoises préfèrent « apprendre à quelqu’un à pêcher, plutôt que de lui donner du poisson »



Cheikh Oumar hann, le Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation du Sénégal a en ce sens rappelé l’importance que notre pays accorde à ce secteur.



Ce qui explique ce nombre de jeunes étudiants et professeurs ayant pris part à la compétition ICT de Huawei qui ont reçu des diplômes, et des bourses d’études en guise de récompense et d’encouragement de la part du groupe Huawei et de l’ambassadeur de Chine au Sénégal.



Ont été récompensés 2 équipes championnes composées de 6 étudiants et 2 enseignants . 24 étudiants ont obtenu le diplôme de la formation Seeds for the Future de Huawei, sans oublier 5 étudiants qui gagnent des bourses complètes offertes par l’ambassade de Chine au Sénégal.



