Compétitions africaines : le Sénégal veut conserver ses titres (DTN)

Le Sénégal s’est donné pour objectif de conserver les titres qu’il a conquis lors des compétitions footballistiques continentales ces dernières années, a déclaré le directeur technique national (DTN), Mayacine Mar. »Nous avons envie et nous voulons conserver les titres que nous avons gagnés et également pour l’équipe nationale féminine gagner la Coupe d’Afrique », a-t-il dit à l’ouverture d’une réunion consacré au bilan de la participation des équipes nationales aux phases éliminatoires des différentes coupes d’Afrique des nations. Le Sénégal a réussi à qualifier toutes ses équipes nationales aux différentes compétitions organisées par la Confédération africaine de football(CAF). Champion d’Afrique chez les moins de 17 ans et les moins de 20 ainsi que du tournoi réservé aux joueurs locaux, le Sénégal va défendre ses titres. » Aujourd’hui, nous sommes champions d’Afrique. Nous devons réitérer ces succès. Nous en avons la possibilité et les capacités », a martelé le DTN. Le Directeur technique national assure que le président de la Fédération sénégalaise de football ne ménagera aucun effort pour mettre les sélections nationales dans d’excellentes conditions pour réaliser des performances. Il a invité les entraîneurs à mettre en place »un bon plan » de préparation pour les équipes nationales. »Dès le mois de février, le CHAN va démarrer. Les autres compétitions vont arriver. Il nous faut mettre en place un système, un planning de préparation pour nous mettre dans d’excellentes conditions de participation à travers des stages, et surtout, des matchs amicaux internationaux », a ajouté Mayacine Mar.



