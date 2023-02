Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba : L’Etat promet des moyens pour d’accompagnement Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2023 à 19:05 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République, Macky Sall a annoncé au Khalife général des Mourides Sérigne Mountakha Mbacké que l'État du Sénégal va accompagner le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation (CCAK-EF). Cette annonce a été faite ce lundi 6 février à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Le chef de l'Etat souligne que le gouvernement va accompagner le complexe sur le volet assainissement et la finition des travaux de construction du Centre de formation professionnelle (CFP).L'Etat mettra également à disposition des moyens pour accompagner le processus d'autonomie énergétique avec l'implantation d'un central solaire. Le président Macky Sall se dit convaincu que ce complexe universitaire va apporter une touche originale de par son modèle éducatif. Le complexe universitaire pourra à terme accueillir 10 000 apprenants. O.B



