Complot au Cabinet du président de la République / Omar Ndiaye Angloma lâche une bombe

J'ai porté plainte contre Daouda Seck



L'affaire des 10 millions qui ont opposé le chargé de mission Omar Ndiaye Angloma et le Modou-Modou Daouda Seck, avait défrayé la chronique des journaux.



Accusé d'avoir escroqué un émigré , Monsieur Omar Ndiaye avait été entendu par les limiers de la Division des Investigations Criminelles (DIC). En retour, contre toute attente, c'est le responsable politique de l'Apr qui va porter plainte contre le sieur Seck, pour diffamation suivie d'une sommation interpellative ( documents à l'appui).



Répondant à ses détracteurs qui véhiculaient l'information de son limogeage de la Présidence de la République, Angloma s'est dit surpris d'une telle information, qui n'est fondée sur rien du tout. " Tenez-vous bien, je suis toujours chargé de mission dans le cabinet du Président ", a t-il déclaré (il montre un document).



Moustapha Cissé Lô n'a jamais cru au Président Macky Sall... il a causé beaucoup de tort aux responsables politiques de Mbacké



L'affaire dite Moustapha Cissé Lô qui a secoué le régime en place avec des révélations fracassantes, a fait "rougir" le chargé de mission Omar Ndiaye. En effet, selon lui, l'ex-Président de la CEDEAO s'est approprié une place qui n'était pas la sienne. Pis encore, Cissé Lô n'a ni la compétence académique, ni la trajectoire et ni l'engagement d'occuper de stations aussi élevées dans la République, martèle-t-il. Il ajoute que dans le département de Mbacké, son ex camarade de parti a été la cause de toutes les défaites, car dit-il, s'est accaparé de tout avec sa famille. Il soutient ainsi, qu'une personne qui ne peut pas convaincre son propre fils, ne peut pas convaincre des militants.



Certains personnes dans le cabinet du Président complotent contre Macky Sall



Certains sont pires que Moustapha Cissé Lô, avait-il déclaré. Une affirmation qu'il a défendue avec bec et ongles, en accusant directement certains membres du cabinet du Président Macky Sall, qui ne visent que des stations supérieures. " On a fait pire que Moustapha Cissé Lô. Dans le cabinet du Président, un complot a été finement orchestré contre ma personne parce que tout simplement, je suis un ancien. Et ce sont ces mêmes personnes qui du matin au soir, complotent contre le président de la République ", a-t-il affirmé.



Les nouveaux ne respectent pas les militants de première heure..., les responsables n'aident pas les militants



" Le problème de Moustapha Cissé Lô n'est que la partie visible de l'iceberg à l'Apr, selon le responsable politique de Mbacké. En effet, la situation politique dans le parti présidentiel, est principalement due à une frustration sans précédente des militants de première heure. Ceux qui se sont battus pour combattre le Président Macky Sall sont non seulement venus occuper les postes clés, mais veulent aussi éliminer ceux qui ont cru en la vision du Président de l'Alliance Pour la République ", fulmine t-il



Gallo Bâ ne peut rien apporter pour l'Apr à Mbacké..., il ne dirigera plus jamais une liste



Dans la commune de Mbacké où l'Apr peine toujours à voir le bout du tunnel, le chargé de mission Omar Ndiaye s'est voulu catégorique pour le choix des personnes devant diriger la liste des prochaines échéances électorales, dans le très stratégique département de Mbacké. Pour lui, le DG de la SOGIP.SA, M. Gallo Bâ, pressenti pour diriger les listes de la mouvance présidentielle, est " la plus grande déception de leur parti. Cet homme n'a jamais rien gagné à Mbacké et ne gagnera jamais là-bas. D'ailleurs, nous n'accepterons pas qu'il dirige quoi que ça soit à Mbacké, et je peux vous assurer que le Président Macky Sall ne le choisira au plus grand jamais pour diriger une liste de sa coalition ", a-t-il conclu .