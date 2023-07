«Complot contre l’autorité de l’Etat, appel à l’insurrection, association de malfaiteurs…»: Ousmane Sonko placé sous mandat de dépôt Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2023 à 16:41 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, d’après ses conseils. Cela fait suite à son face-à-face avec le Doyen des juges d’instruction, Maham Diallo. Le magistrat instructeur a donc suivi le réquisitoire du procureur de la République, Abdoul Karim Diop, qui avait demandé le mandat de dépôt. […] Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, d’après ses conseils. Cela fait suite à son face-à-face avec le Doyen des juges d’instruction, Maham Diallo. Le magistrat instructeur a donc suivi le réquisitoire du procureur de la République, Abdoul Karim Diop, qui avait demandé le mandat de dépôt. « Au terme d’une audition de 4 heures, le doyen des juges a décidé d’aller dans le sens du réquisitoire du procureur et décerne le mandat de dépôt contre Ousmane Sonko », nous confirme Me Khoureychi Ba, avocat de la défense. M. Sonko est poursuivi pour « complot contre l’autorité de l’Etat, appel à l’insurrection, vol, atteinte à la sûreté de l’État et association de malfaiteurs, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste ». Cueilli pour « vol avec violence » et « appel à l’insurrection » après une altercation avec un agent des renseignements généraux près de son domicile, à la Cité Keur Gorgui, le maire de Ziguinchor va passer aujourd’hui sa première nuit en prison.



Source : https://lesoleil.sn/ousmane-sonko-place-sous-manda...

