Complot inter-Etats contre sa personne : Les révélations explosives de Serigne Moustapha Sy Comme si l'on pouvait s'y attendre, le guide des Moutarchidines wal Matarchidaty s'est encore acharné contre le régime du président Macky Sall. Serigne Moustapha Sy a profité de la nuit du Mawlid aux champs de courses pour partager avec le grand public les multiples complots selon ses dires, concoctés par le président Macky Sall et son régime en complicité d'autres États pour l'arrêter. « Là où vous voulez aller demande beaucoup de détermination, parce qu’ils feront le tout pour saboter votre travail. Et ils sont prêts à tout. Donc vous devez savoir que votre responsabilité est très grande par rapport là où vous voulez arriver. D’ici 2024 engagez-vous, et s’engage. Tout ce que vous n’avez jamais imaginé ils me l’ont fait. J’ai quitté ici pour aller en voyage au Maroc, le ministre de l’inférieur pour ne pas dire le ministre de l’intérieur, (parce qu’il n’y a que trois dans ce pays, Magouille Sall, ministre de l’inférieur et le conseil de la démagogie.), ils ont téléphoné au ministre marocain de l’intérieur pour lui demander d’ordonner mon arrestation dès mon arrivée à l’aéroport.



Lorsque je suis arrivé, ils ont confisqué mon passeport pour dire qu’il n’est pas valide. Alors que dans le passeport, il y avait le cachet de Paris. Ils m’ont retardé à l’aéroport toute la journée. Une comédie inexplicable et incompréhensible. Finalement ils m’ont dit puisque ton passeport n’est pas valide nous allons te rapatrier dans ton pays. Quelque temps plus tard un des policiers me fait signe et dit « ça vient de chez vous. Ce qui s’est passé provient de chez vous. Mais quelques-uns des policiers ne sont pas d’accord de ce qu’ils veulent faire. Parce qu’ils ne doivent pas avoir des problèmes dans leur pays et vouloir venir le régler ici». Révèle Serigne Moustapha Sy.





Entre autres révélations faites, Serigne Moustapha Sy, annonce que le gouvernement sénégalais en complicité avec les autorités de la République Mauritanie ont orchestré un complot pour le faire enlever par une bande d'inconnue. Des tentatives que le guide religieux dit échapper de justesse grâce à des alertes qu'il a reçu des proches des services de renseignements .



« Après cet incident, on devait encore accueillir un hôte qui provient d’Algerie, il avait demandé de rencontrer les Moustarchidine Wal Moustarchidaty. On a préparé la visite et on a invité tous ceux que nous devions inviter en fixant la date du dimanche. Et quelque temps après il appelle pour dire qu’il ne pourra pas venir parce que leur ambassadeur lui a notifié que le gouvernement algérien lui a appelé pour que le chérif ne doit pas venir ici. Autrement dit qu’il ne doit pas venir voir les Moustarchidines.

Un autre fait que vous devez noter encore, un jour une personne qui est dans les services de renseignements secrets m’appelle pour me demander ne pas honorer à aucune invitation en Mauritanie d’ici 2024. Je lui demande pourquoi, il me dit que le gouvernement est en train de concocter un complot pour t’inviter à un colloque afin de te faire enlever par d’autres personnes. Et s’ils t'envoient d’ici 2024 on ne pourra pas te retrouver. Je me demande ce qui se passe vraiment. Encore on devait organiser une conférence en Gambie, à 48 heures de l’évènement on me dit que Adama Barro a fait un discours pour interdire toute forme de manifestation. Et il avait reçu les instructions depuis Dakar où il était en visite», renseigne encore Serigne Moustapha Sy qui égrène encore une longue liste de Complots que serait en train d'orchestrer le régime actuel contre sa personne..



