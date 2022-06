Comportement de YAW/ Fatou Sané : « Formons un bouclier pour protéger les institutions de la République » Les Sénégalais ont constaté depuis un certain temps, des attaques infondées et irresponsables contre les institutions de la République. D’après Fatou Sané, Coordonnatrice du Mouvement de Soutien pour Antoine Félix, l’auteur principal de ces attaques, Ousmane Sonko, tête de liste nationale recalée de la coalition Yewi Askan Wi, s’est toujours livré à son jeu favori de manipulations.



Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Juin 2022 à 20:26 | | 0 commentaire(s)|

Fatou Sané, Coordonnatrice du Mouvement de Soutien pour Antoine Félix rappelle que le Sénégal est une démocratie majeure qui a capitalisé plusieurs décennies dans l’organisation d’élections, avec une administration responsable et un système électoral fiable. Les dernières élections locales, relève-t-elle, ont encore attesté de cette fiabilité du système électoral. Puisque, dans de grandes villes comme Dakar, Thiès et Ziguinchor, l’opposition a gagné de manière transparente face à la grande coalition BBY.



D’après elle, aucun responsable politique sérieux ne peut plus évoquer des irrégularités imaginaires ou le Manque de transparence dans l’organisation de scrutin. Malheureusement, regrette-t-elle, le comportement irresponsable et puérile de Ousmane Sonko est révélateur des failles de la coalition de Yewwi Askan Wi qui essaie de cacher en s’attaquant aux institutions.



Ainsi, elle évoque l’impopularité de cette opposition, causée par l’adhésion des Sénégalais aux grandes et saisissantes réalisations qui sont le marqueur du Plan Sénégal Emergent. Chassez le naturel, il revient au galop ! Ce « Groupement d’intérêt économique », appelé Yewwi Askan Wi, conçoit l’action politique comme un partage du gâteau. “La boulimie qui habite bon nombre de ses leaders fait qu’elle était incapable de mener des investitures sans susciter une fronde.



Malheureusement, certains leaders de Yewwi Askan Wi, principalement Barthelemy Dias et Ousmane Sonko, accusent lâchement d’honnêtes fonctionnaires de la Direction générale des élections, et les juges constitutionnels croyant que le statut d’opposant leur confère cette irresponsabilité manifeste”, décrie-t-elle.



Sous ce registre, Fatou Sané reste d’avis que ce n’est pas la première fois que la Dge est à pied d’œuvre pour organiser des élections législatives. “Depuis 2002 et de façon ininterrompue, à quelques exceptions près, nous avons la même équipe. Donc, essayer de les discréditer ou de mettre en doute leur impartialité est un exercice dépourvu de vérité», rappelle-t-elle.



Si vous vous en souvenez bien, alors opposant au régime de Abdoulaye Wade, l’actuel Chef de l’Etat, pour avoir supervisé le processus électoral en tant que ministre de l’Intérieur, a eu le courage de dire que le « fichier électoral est fiable ». S’opposer, c’est avant tout respecter les institutions.



C’est ce qui amena l’opposant Macky Sall à ne pas boycotter la présidentielle de 2012, après que le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Abdoulaye Wade. Comme pour rappeler que la posture d’opposant ne justifie pas toute cette imposture. Heureusement que le ministre de l’Intérieur, Monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diome, a sifflé la fin de la récréation. Jusqu’ici oui. Mais, au-delà, non ! Trop, c’est trop !



Le Mouvement de soutien aux actions de Antoine Félix Diome (MOSAF), qui regroupe des républicains, ayant pour unique préoccupation la défense des institutions de la République, s’érige en bouclier pour le respect des institutions de la République. “On ne tolérera plus la moindre attaque injuste et injustifiée. Et, nous répondrons par des arguments scientifiques et de droit à chaque fois que de besoin pour démasquer les menteurs qui se tairont enfin”, promet-elle.









