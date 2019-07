Comprendre la portée de certains actes du Président Macky Sall ( Massogui Sylla )

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019

Aujourd'hui, force est de reconnaître que le président de la République Macky Sall est en train de prendre des initiatives qui a coup sûr, vont indubitablement impacter le vécu des Sénégalais.

Il faudrait d'abord comprendre la portée de certains actes afin de juger de leur pertinence.

D'abord la suppression du poste de Premier ministre. Dans la perspective d'une rationalisation des finances publiques, le poste de Premier ministre a été supprimé. Ainsi, les ressources générés seront éjectés dans d'autres secteurs à fort incidence économique et sociale. Ce qui permet de porter le budget de la DER de 30 à 50 milliards.



C'est ce qui explique d'ailleurs la suppression aussi d'une quinzaine d'agences. Ainsi que le déplacement de certains ministères au niveau de Diamniadio. Déjà, cela permet à l'État de faire des économies sur la location d'immeubles. Sans compter les économies sur le téléphone et l'énergie.



D'ailleurs, ces mesures ont en quelque sorte, permis de maintenir l'inflation et vont indubitablement impacter le panier de la ménagère. Malgré la hausse des cours mondiaux du pétrole, l'inflation a été stabilisée et maintenue. Certes le prix du carburant a connu une légère hausse mais cela n'a pas influé sur les prix des denrées de première nécessité.



Ainsi les ressources générées par ces mesures, à savoir la suppression du poste de Premier ministre et des agences, seront déplacées dans l'investissement et les autres projets que l'État a mis en place. Investissement et projets en vue de booster l'économie qui tire vers l'émergence.



C'est le lieu de saluer la clairvoyance, le courage et la vision du président de la République. Le féliciter surtout d'avoir mis le Sénégal sur les rampes du développement et de l'émergence.

Malgré les péripéties de la vie dues à des facteurs endogènes et exogènes, notamment la fluctuation des cours mondiaux du baril de pétrole, le Sénégal a su garder et maintenir l'inflation. Durant le mandat précédent, aucun prix n'a connu de hausse. Mieux, la baisse des prix de denrées de première nécessité, la diminution des prix de la location ( malgré le fait que certains propriétaires véreux ont essayé de contourner la loi), sont des mesures qui ont beaucoup impacté le vécu des Sénégalais.



Il faut aussi relever et c'est important d'ailleurs, les infrastructures qui n'ont pas été en reste. Le nombre d'autoroutes a connu une hausse exponentielle. Les infrastructures sportives et culturelles. La diminution de l'impôt sur le salaire qui a permis aux fonctionnaires de ressentir une légère hausse de leurs revenus.













Par Massogui Sylla, Ministère des Finances

