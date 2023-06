Conakry : Revoilà Mofa Sory, l’homme qui a prédit la chute du Cnrd

L’homme, qui était «soi-disant» activement recherché et «porteur de messages de malheurs» contre le régime du colonel Mamadi Doumbouya vient de faire une apparition tonitruante dans la chambre d’un hôtel huppé de la capitale.



Il s’est débarrassé de ses fétiches et de ses accoutrements bizarres pour paraître, souriant, dans un luxe «insolent». Mofa Sory Dounoh est un féticheur qui vivait dans la sous-préfecture de Doko (Préfecture de Siguiri).



A travers une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, en avril dernier, il avait prédit la chute du Cnrd à travers un coup d’Etat.



«Ce pouvoir va chuter dans 18 ou 28 jours sans problème. Ceux qui sont haut vont se retrouver au bas de l’échelle. Je ne mens jamais…. je dis ce que mes fétiches me révèlent», disait-il.



Cette sortie avait ébranlé le sommet de l’Etat. Le Pouvoir avait lancé la traque contre l’illustre «porteur de malheurs». Ses épouses ainsi qu’un de ses disciples avaient été arrêtés.

Africaguinee.com