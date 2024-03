Conakry plongé dans le noir, de violentes manifestations font plusieurs morts Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2024 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

Guinée Atlanticactu / Conakry / Mamady Kondé La capitale guinéenne renoue avec les scènes de violences. Plusieurs jeunes ont trouvé la mort à la suite des heurts ayant opposé des manifestants et les forces de sécurité à Conakry jeudi soir après une coupure d’électricité qui a plongé dans le noir une très grande partie de la capitale guinéenne, a constaté un correspondant de l’AFP. Les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants dans plusieurs quartiers, a rapporté ce correspondant qui a entendu des tirs d’armes à feu. La compagnie Electricité de Guinée a expliqué la panne dans un communiqué par « un incident sur un pylône à haute tension ». Elle a assuré que les quartiers seraient « progressivement alimentés ». Deux enfants de huit et 14 ans ont été tués mardi par balle à Kindia, à 130 km à l’est de Conakry, lors de manifestations contre les coupures répétées d’électricité. Le pays s’enfonce aussi dans la crise politique. Le nouveau Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah a reconnu cette semaine que les militaires qui ont pris le pouvoir par la force en 2021 devraient le garder au moins jusqu’en 2025 et manquer à leur engagement de partir d’ici à fin 2024.



